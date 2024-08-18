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Фонсека назвав причину втрати очок у першому ж матчі

Ігор Чернявський — 18 серпня, 14:21
Фонсека назвав причину втрати очок у першому ж матчі

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека вважає причиною втрати очок у матчі 1 туру Серії з Торіно пасивність у захисті.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить Football Italia.

"Я не очікую ідеальної гри на даному етапі, але мушу сказати, що в першому таймі ми зіграли погано. Ми були пасивними в захисті. Другий тайм був іншим, ми стали більш агресивними, вигравали більше єдиноборств і мали достатньо можливостей, аби виграти матч.

У нас є ще один тиждень, щоб зміцнити гравців фізично. Ми маємо швидко відновити їх. Нам потрібно вдосконалитися в багатьох компонентах", — сказав Фонсека.

Зазначимо, що не лише й Мілан, а й чинний чемпіон Інтер втратив очки в першому ж турі — в компенсований час "нерадзурі" втратили перемогу над Дженоа. Загалом перший ігровий день чемпіонату Італії-2024/25 завершився чотирма нічиїми в чотирьох матчах.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Паулу Фонсека

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