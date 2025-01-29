Хочемо виграти Лігу чемпіонів: Фоден назвав цілі Манчестер Сіті на сезон

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден назвав головні цілі клубу на залишок сезоні-2024/25.

Слова футболіста наводить офіційний сайт УЄФА.

"Наша мета – посісти місце у четвірці кращих в АПЛ та виграти Лігу чемпіонів. Не зважаючи на те, що сезон дуже важкий, нам є про що мріяти. Ми тріумфували в АПЛ минулого сезону, тож ми не можемо втрачати віру через невеличкий спад у грі. Ми все ще можемо досягти добрих результатів", – розповів Фоден.

Зазначимо, що сьогодні "містяни" зіграють матч 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге. Підопічним Гвардіоли потрібна лише перемога для продовження боротьби за трофей.

Раніше повідомлялось, що Арсенал успішно оскаржив червону картку свого гравця, який тепер зможе зіграти проти Сіті у матчі АПЛ, який відбудеться у неділю.