Арсенал виграв апеляцію щодо червоної картки Льюїса-Скеллі

Лондонський Арсенал виграв апеляцію на триматчеву дискваліфікацію Льюїса-Скеллі, який отримав червону картку в матчі з Вулвергемптоном (1:0).

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Таким чином, захисник зможе допомогти своїй команді у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті, який відбудеться у неділю, 2 лютого.

FA statement on Myles Lewis-Skelly red card — Arsenal (@Arsenal) January 28, 2025

У сезоні-2024/25 18-річний футболіст зіграв 17 матчів на дорослому рівні, не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що сьогодні Арсенал зустрінеться із Жироною Циганкова в межах восьмого туру Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, яку суму лондонський клуб хоче отримати від претендентів на трансфер Зінченка.