Арсенал виграв апеляцію щодо червоної картки Льюїса-Скеллі
Майкл Олівер та гравці Арсенала
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Лондонський Арсенал виграв апеляцію на триматчеву дискваліфікацію Льюїса-Скеллі, який отримав червону картку в матчі з Вулвергемптоном (1:0).
Про це повідомляє пресслужба "канонірів".
Таким чином, захисник зможе допомогти своїй команді у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті, який відбудеться у неділю, 2 лютого.
У сезоні-2024/25 18-річний футболіст зіграв 17 матчів на дорослому рівні, не відзначившись результативними діями.
Зазначимо, що сьогодні Арсенал зустрінеться із Жироною Циганкова в межах восьмого туру Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, яку суму лондонський клуб хоче отримати від претендентів на трансфер Зінченка.