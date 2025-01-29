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Арсенал виграв апеляцію щодо червоної картки Льюїса-Скеллі

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 07:09
Арсенал виграв апеляцію щодо червоної картки Льюїса-Скеллі
Майкл Олівер та гравці Арсенала
Getty images

Лондонський Арсенал виграв апеляцію на триматчеву дискваліфікацію Льюїса-Скеллі, який отримав червону картку в матчі з Вулвергемптоном (1:0).

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Таким чином, захисник зможе допомогти своїй команді у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті, який відбудеться у неділю, 2 лютого.

У сезоні-2024/25 18-річний футболіст зіграв 17 матчів на дорослому рівні, не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що сьогодні Арсенал зустрінеться із Жироною Циганкова в межах восьмого туру Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, яку суму лондонський клуб хоче отримати від претендентів на трансфер Зінченка.

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