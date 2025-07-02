Флуміненсе – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Бразильська команда Флуміненсе зустрінеться з Аль-Хілялем із Саудівської Аравії в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю 4 липня, на арені "Кемпінг Ворлд Стедіум в Орландо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

На шляху до чвертьфіналу бразильці сенсаційно перемогли чинного фіналіста Ліги чемпіонів Інтер.

Аль-Хіляль створив не меншу сенсацію, обігравши Манчестер Сіті у додатковий час.