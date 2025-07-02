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Флуміненсе – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 2 липня 2025, 23:30
Флуміненсе – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Бразильська команда Флуміненсе зустрінеться з Аль-Хілялем із Саудівської Аравії в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю 4 липня, на арені "Кемпінг Ворлд Стедіум в Орландо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

На шляху до чвертьфіналу бразильці сенсаційно перемогли чинного фіналіста Ліги чемпіонів Інтер.

Аль-Хіляль створив не меншу сенсацію, обігравши Манчестер Сіті у додатковий час.

Аль-Хіляль Клубний чемпіонат світу Флуміненсе

Клубний чемпіонат світу

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