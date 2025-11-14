Українська правда
Президент Реала вирішив достроково покинути клуб

Олександр Булава — 14 листопада 2025, 23:15
Президент Реала вирішив достроково покинути клуб
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес вирішив залишити свою посаду.

Про це повідомляє журналіст Пепе Альварес.

Термін повноважень 78-річного функціонера розрахований до 2028 року.

Зазначається, що Перес хотів би бачити впорядковану процедуру передачі влади, незалежно від того, чи підтримують у клубі референдум чи ні.

Перес був президентом "вершкових" з 2000 по 2006 рік. У 2009 році він знову повернувся на цю посаду. За його керування клуб виграв 37 трофеїв, у тому числі сім разів Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що у Реалі назріває конфлікт Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Француз вже звернувся до керівництва клубу з вимогою продати бразильця.

