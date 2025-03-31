Флік заблокував трансфер вінгера Ліверпуля у Барселону

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає недоцільним підписувати вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.

Про це повідомляє El Nacional.

Керівництво каталонців було зацікавлене у трансфері гравця, однак Флік висловив свої сумніви.

Німецький тренер вважає, що вік футболіста є ключовим фактором, адже у січні 2026 року йому виповниться 29 років. Для Фліка підписання контракту такого масштабу має бути орієнтоване на більш молодого гравця, який може принести користь у середній та довгостроковій перспективі.

Наставник надає перевагу підписанню 22-річного вінгера Атлетика Ніко Вільямса.

Напередодні повідомлялося, що Діас не планує покидати Ліверпуль.