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Неймар влітку може повернутися в Барселону – NYT

Олексій Мурзак — 1 березня 2025, 20:58
Неймар влітку може повернутися в Барселону – NYT
Неймар
ФК Сантос

Нападник Сантоса Неймар влітку може перейти у Барселону.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, каталонський клуб та представники зіркового футболіста обговорюють можливе повернення 33-річного бразильця, однак поки жодних рішень не прийнято, але такий трансфер імовірний.

Неймар може перейти до Барселони на правах вільного агента після спливу контракту з Сантосом влітку 2025 року.

Після повернення до Сантоса Неймар забив 2 голи та зробив 3 асисти в 6 матчах.

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів. Раніше повідомлялося про те, що бразилець хоче повернутися в каталонський клуб.

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