Неймар влітку може повернутися в Барселону – NYT
Неймар
ФК Сантос
Нападник Сантоса Неймар влітку може перейти у Барселону.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, каталонський клуб та представники зіркового футболіста обговорюють можливе повернення 33-річного бразильця, однак поки жодних рішень не прийнято, але такий трансфер імовірний.
Неймар може перейти до Барселони на правах вільного агента після спливу контракту з Сантосом влітку 2025 року.
Після повернення до Сантоса Неймар забив 2 голи та зробив 3 асисти в 6 матчах.
Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 до 2017 року, відзначившись 105 голами у 186 матчах у всіх турнірах. В 2015 році виграв з клубом Лігу чемпіонів. Раніше повідомлялося про те, що бразилець хоче повернутися в каталонський клуб.