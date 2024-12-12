Сусід попросив виграти: Флік прокоментував перемогу Барселони над Боруссією Дортмунд

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Боруссією Дортмунд у Лізі чемпіонів, згадавши прохання свого сусіда.

Слова фахівця наводить Barca Universal.

Hansi Flick: "I saw a neighbour in a restaurant in Barcelona a few days ago and he wished me a good match and told me he would be here with his three children and asked me to win." pic.twitter.com/8DTB4yX53B — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 11, 2024

"Декілька днів тому я побачився із сусідом у ресторані – він попросив мене обіграти Боруссію та побажав успіху. Насправді ця перемога дуже особлива. Перший тайм був одним із найкращих у нашому виконанні цього сезону. Ця перемога додасть нам впевненості", - вважає Флік.

Зазначимо, що за підсумками шести турів "блаугранас" розмістились на другому місці у турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 15 залікових балів.

Наступні два матчі турніру Барселона проведе у січні 2025 року, в яких суперниками будуть Бенфіка та Аталанта.

Раніше Флік прокоментував чутки навколо Френкі де Йонга.