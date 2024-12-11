Флік – про чутки навколо Френкі де Йонга: Мене це не цікавить

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував чутки навколо хавбека команди Френкі де Йонга.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

🔵🔴⚠️ Hansi Flick: “I’m not interested in the outside noise on Frenkie de Jong”.



“It’s clear for me because he's a key player for us”. pic.twitter.com/YUEGmOtl8T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2024

"Мене не цікавлять чутки навколо Френкі. Для мене все зрозуміло – він є нашим ключовим гравцем", – розповів Флік.

У поточному сезоні де Йонг зіграв 12 матчів за Барселону, в яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Відзначимо, що нідерландець всього двічі цього сезону виходив у основному складі команди.

Раніше стало відомо про дискваліфікацію Фліка у Ла Лізі.