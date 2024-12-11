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Флік – про чутки навколо Френкі де Йонга: Мене це не цікавить

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 17:24
Флік – про чутки навколо Френкі де Йонга: Мене це не цікавить
Френкі де Йонг
Фабріціо Романо

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував чутки навколо хавбека команди Френкі де Йонга.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Мене не цікавлять чутки навколо Френкі. Для мене все зрозуміло – він є нашим ключовим гравцем", – розповів Флік.

У поточному сезоні де Йонг зіграв 12 матчів за Барселону, в яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Відзначимо, що нідерландець всього двічі цього сезону виходив у основному складі команди.

Раніше стало відомо про дискваліфікацію Фліка у Ла Лізі.

Френкі де Йонг Ханс-Дітер Флік

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