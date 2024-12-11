Флік – про чутки навколо Френкі де Йонга: Мене це не цікавить
Френкі де Йонг
Фабріціо Романо
Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував чутки навколо хавбека команди Френкі де Йонга.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Мене не цікавлять чутки навколо Френкі. Для мене все зрозуміло – він є нашим ключовим гравцем", – розповів Флік.
У поточному сезоні де Йонг зіграв 12 матчів за Барселону, в яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.
Відзначимо, що нідерландець всього двічі цього сезону виходив у основному складі команди.
Раніше стало відомо про дискваліфікацію Фліка у Ла Лізі.