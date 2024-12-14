Флік: Фаті відновив тренування із командою

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував ситуацію із травмованими гравцями команди.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Фаті тренувався із командою. Араухо може грати, це дуже великий крок вперед. Рональд зараз у дуже хорошій формі, він точно може зіграти декілька хвилин", – розповів Флік.

У поточному сезоні Фаті зіграв всього сім матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Що стосується Араухо, то уругваєць на поле ще не виходив через травму підколінного сухожилля.

Свій наступний поєдинок Барселона зіграє завтра, 16 грудня. Суперником стане Леганес.

Раніше Флік у жартівливій формі прокоментував перемогу каталонців над Боруссією Дортмунд в межах Ліги чемпіонів.