Флік: Ми маємо бути розумнішими у певних моментах

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився після поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів, зазначивши, що команді потрібно зробити висновки та зберігати єдність.

Слова наставника наводить AS.

"Усі були розчаровані, і коли ми аналізували ситуацію, зрозуміли, що треба бути розумнішими в певних моментах. Завжди слід уникати відволікань, працювати як єдине ціле та вчитися. Наша ідея пресингувати суперника є ключовою для нас. Бути активними: ми можемо це покращити. Поразка може статися, адже це фантастична команда, але ми повинні продовжувати працювати. Далі – важливий матч із Севільєю".

Також Флік поділився оновленням щодо стану центрального півзахисника "каталонців" Марка Берналя.

"Це складна ситуація. Він ще не готовий грати багато хвилин. На сьогодні Марко не готовий до великого навантаження. Він повертається після серйозної травми, яка тривала більше року. Він ще не готовий на сто відсотків. Фізично він не на рівні того, що було до травми", – сказав Гансі Флік.

В середу, 1 жовтня, Барселона в рамках 2 туру Ліги Чемпіонів поступилася французькому ПСЖ. Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Барселона – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".

Завтра, 5 жовтня, в 8-му турі Ла Ліги Барселона на виїзді зіграє проти Севільї. Гра розпочнеться о 17:15 за київським часом.