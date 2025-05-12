Флік повторив історичне досягнення Гвардіоли у Ель Класико
Ганс-Дітер Флік
УЄФА
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік повторив історичне досягнення Жузепа Гвардіоли у Ель Класико проти мадридського Реала.
Про це повідомляє WhoScored.
Вчора, 11 травня, Барселона у матчі чемпіонату Іспанії обіграла Реал з рахунком 4:3. Це дозволило Фліку виграти кожне зі своїх перших чотирьох Ель Класико на чолі Барселони. До 60-річного німецького фахівця таке вдавалося лише одному тренеру в історії – Жузепу Гвардіолі, який очолював Барселону з 2008 до 2012 року. Свої перші чотири Ель Класико Флік виграв із сумарним рахунком 16:7.
Нагадаємо, завдяки недільній перемозі над Реалом Барселона практично гарантувала собі чемпіонський титул. За 3 тури до фінішу сезону каталонці випереджають свого головного суперника на 7 очок.