Флік повторив історичне досягнення Гвардіоли у Ель Класико

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік повторив історичне досягнення Жузепа Гвардіоли у Ель Класико проти мадридського Реала.

Про це повідомляє WhoScored.

◎ Real Madrid 0-4 Barcelona

◎ Real Madrid 2-5 Barcelona

◎ Barcelona 3-2 Real Madrid

◉ Barcelona 4-3 Real Madrid



Hansi Flick is only the second manager in the history of #ElClásico to win his first four competitive matches, after Pep Guardiola.



SIXTEEN goals. 🤯 pic.twitter.com/4TaIWxhrRa — WhoScored (@WhoScored) May 11, 2025

Вчора, 11 травня, Барселона у матчі чемпіонату Іспанії обіграла Реал з рахунком 4:3. Це дозволило Фліку виграти кожне зі своїх перших чотирьох Ель Класико на чолі Барселони. До 60-річного німецького фахівця таке вдавалося лише одному тренеру в історії – Жузепу Гвардіолі, який очолював Барселону з 2008 до 2012 року. Свої перші чотири Ель Класико Флік виграв із сумарним рахунком 16:7.

Нагадаємо, завдяки недільній перемозі над Реалом Барселона практично гарантувала собі чемпіонський титул. За 3 тури до фінішу сезону каталонці випереджають свого головного суперника на 7 очок.