Флік розповів, коли відновиться Рафінья

Володимир Варуха — 10 листопада 2025, 12:31
Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився останніми новинами щодо стану травмованих футболістів команди.

Слова наставника цитує AS.

"Я думаю, що Рафінья та Жоан Гарсія, ймовірно, повернуться вже до наступного матчу. Можливо, після міжнародної перерви ми також побачимо й Педрі. Сподіваємось, що всі інші гравці, які вирушать до своїх збірних, повернуться здоровими", – сказав наставник каталонців.

Наступний поєдинок Барселона проведе 22 листопада в рамках Ла Ліги проти Атлетика.

Після 12 турів чемпіонату Іспанії Барселона йде на другій позиції з 28 очками, поступаючись Реалу, який очолює таблицю, лише трьома пунктами.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова викупити Маркуса Решфорда.

