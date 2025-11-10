Флік розповів, коли відновиться Рафінья

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився останніми новинами щодо стану травмованих футболістів команди.

Слова наставника цитує AS.

"Я думаю, що Рафінья та Жоан Гарсія, ймовірно, повернуться вже до наступного матчу. Можливо, після міжнародної перерви ми також побачимо й Педрі. Сподіваємось, що всі інші гравці, які вирушать до своїх збірних, повернуться здоровими", – сказав наставник каталонців.