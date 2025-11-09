Барселона готова викупити контракт Рашфорда, але за певної умови
Маркус Рашфорд
ФК Барселона
Барселона готова придбати контракт Маркуса Рашфорда у Манчестер Юнайтед, але за певної умови.
Про це повідомляє Sport.es.
Каталонський клуб просить англійця піти на поступки щодо фінансових запитів – у МЮ він заробляв близько 40 млн євро на рік.
Разом із тим "червоні дияволи" вимагатимуть за свого гравця 35 мільйонів євро, які Барселона планує сплатити частинами.
Цього сезону 28-річний форвард зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких шість м'ячів та віддав сім результативних передач. Портал Transfermarkt 40 мільйонів євро.
