Барселона готова викупити контракт Рашфорда, але за певної умови

Барселона готова придбати контракт Маркуса Рашфорда у Манчестер Юнайтед, але за певної умови.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонський клуб просить англійця піти на поступки щодо фінансових запитів – у МЮ він заробляв близько 40 млн євро на рік.

Разом із тим "червоні дияволи" вимагатимуть за свого гравця 35 мільйонів євро, які Барселона планує сплатити частинами.

Цього сезону 28-річний форвард зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких шість м'ячів та віддав сім результативних передач. Портал Transfermarkt 40 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, коли Барселона може повернутись на "Камп Ноу".