Флік: Атлетико – найкраща команда Ла Ліги
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував майбутню зустріч з Атлетико в межах Ла Ліги.
Слова фахівця наводить ESPN.
"На цей час Атлетико – найкраща команда Ла Ліги. Вони мають 11 перемог підряд у всіх змаганнях, це буде дуже важкий матч.
Проте, це не фінал. Так, ми втратили якусь кількість очок, нам було дуже важко. Хоча, при всій повазі, Леганес та Лас-Пальмас треба було перемагати.
Проти Атлетико буде інший матч. В нас дуже молода команда, нам потрібно розвиватись. Барселона буде битись до останнього", – розповів Флік.
Матч між Атлетико та Барселоною відбудеться завтра, 21 грудня. Стартовий свисток заплановано на 22:00.
Після 18 зіграних матчів каталонці знаходяться на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 38 очок. Атлетико розмістився на другій сходинці із такою самою кількістю залікових балів, але має матч у запасі.
Раніше повідомлялось, що Барселона має шукати новий стадіон для матчів Ліги чемпіонів до кінця сезону.