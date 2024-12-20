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Флік: Атлетико – найкраща команда Ла Ліги

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 18:27
Флік: Атлетико – найкраща команда Ла Ліги
Ханс-Дітер Флік
Фото ESPN

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував майбутню зустріч з Атлетико в межах Ла Ліги.

Слова фахівця наводить ESPN.

"На цей час Атлетико – найкраща команда Ла Ліги. Вони мають 11 перемог підряд у всіх змаганнях, це буде дуже важкий матч.

Проте, це не фінал. Так, ми втратили якусь кількість очок, нам було дуже важко. Хоча, при всій повазі, Леганес та Лас-Пальмас треба було перемагати.

Проти Атлетико буде інший матч. В нас дуже молода команда, нам потрібно розвиватись. Барселона буде битись до останнього", – розповів Флік.

Матч між Атлетико та Барселоною відбудеться завтра, 21 грудня. Стартовий свисток заплановано на 22:00.

Після 18 зіграних матчів каталонці знаходяться на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 38 очок. Атлетико розмістився на другій сходинці із такою самою кількістю залікових балів, але має матч у запасі.

Раніше повідомлялось, що Барселона має шукати новий стадіон для матчів Ліги чемпіонів до кінця сезону.

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