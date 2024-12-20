Флік: Атлетико – найкраща команда Ла Ліги

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував майбутню зустріч з Атлетико в межах Ла Ліги.

Слова фахівця наводить ESPN.

"На цей час Атлетико – найкраща команда Ла Ліги. Вони мають 11 перемог підряд у всіх змаганнях, це буде дуже важкий матч.

Проте, це не фінал. Так, ми втратили якусь кількість очок, нам було дуже важко. Хоча, при всій повазі, Леганес та Лас-Пальмас треба було перемагати.

Проти Атлетико буде інший матч. В нас дуже молода команда, нам потрібно розвиватись. Барселона буде битись до останнього", – розповів Флік.