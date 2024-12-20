Барселона змушена шукати новий "дім" для матчів Ліги чемпіонів на останок сезону

Проблеми з відкриттям "Камп Ноу" змушують Барселону шукати нове місце проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Marca.

Каталонці продовжують грати на "Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша", поки триває проєкт реконструкції "Камп Ноу" вартістю 1,25 мільярда фунтів.

Проблема виникла із тим, що відкриття оновленої арени постійно відкладається, а нинішній стадіон не буде доступний для проведення єврокубкових матчів наприкінці сезону через певні зобов'язання, які міська рада має перед стадіоном.

У зв'язку із цим "синьо-гранатові" шукають альтернативні варіанти, одними з яких стали "Месталья" Валенсії та "Метрополітано" Атлетико.

Якщо Барселона не потрапить до вісімки найкращих у таблиці Ліги чемпіонів, що забезпечує автоматичний вихід до 1/8 фіналу, їй доведеться вирішувати це питання до жеребкування плейоф, яке відбудеться 31 січня.

Але у команди Гансі Фліка є всі шанси опинитися у першій вісімці. Наразі Барселона йде другою, відстаючи від лідера в особі Ліверпуля на три очки.

В останніх двох турах іспанський клуб зіграє з Бенфікою (21 січня) та Аталантою (29 січня).

Нагадаємо, що жіноча команда Барселони вийшла у плейоф Ліги чемпіонів, зайнявши у своїй групі перше місце.