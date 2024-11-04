Флік пообіцяв застосовувати більше ротації та назвав причину такого рішення

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік буде застосовувати більше ротації в майбутньому.

Про це він розповів після впевненої перемоги в каталонському дербі. Слова німецького фахівця наводить Marca.

"Деякі гравці повернулися після травм. Матчів дуже багато, тож ми будемо вносити зміни. Буде міжнародна пауза, а потім ще одна перерва на Різдво. Нам потрібні всі гравці. Всі хочуть грати – це нормально. Я буду потроху дозувати хвилини, щоб запобігти потенційним рецидивам", – сказав Флік.

Нагадаємо, Барселона лише одного разу втратила очки в поточному сезоні Ла Ліги. Відрив від Реала наразі становить аж 9 очок, але у "вершкових" ще є матч у запасі.

Нагадаємо, на старті сезону Барселона зіштовхнулася з великою кількістю травм. Пошкоджень різної тяжкості зазнали Дані Ольмо, Фермін Лопес, Ламін Ямаль та ще кілька гравців, але більшість з них уже відновилися та повернулися на поле. Окрім того, нарешті повернувся Гаві, який близько року відновлювався після "хрестів".