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Фламенгу – Баварія: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 27 червня 2025, 13:30
Фламенгу – Баварія: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Фламенгу зіграє з мюнхенською Баварією в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 29 червня, на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Фламенгу доволі несподівано виграв групу D, обігравши Челсі та Есперанс Туніс. Єдину нічию бразильці зіграли в матчі з ФК Лос-Анджелес.

Баварія своєю чергою сенсаційно програла Бенфіці та фінішувала другою у квартеті C. Героєм поєдинку став український воротар лісабонців Анатолій Трубін.

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