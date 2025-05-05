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Фламенго націлився на зірку збірної Португалії

Олег Дідух — 5 травня 2025, 19:10
Фламенго націлився на зірку збірної Португалії
Жоау Фелікс
Getty Images

Бразильський Фламенго проявляє інтерес до нападника Челсі Жоау Фелікса, який проводить другу половину поточного сезону на правах оренди в Мілані.

Про це повідомляє Sky Sport.

За їхньою інформацією, бразильський клуб уже контактував із оточенням 25-річного португальця. Фламенго є учасником клубного чемпіонату світу-2025 і хотів би підписати Фелікса до старту турніру.

Термін дії орендної угоди Фелікса з Міланом спливає наприкінці червня. Італійський клуб не має намірів викупляти португальця у Челсі. Раніше повідомлялося про інтерес до Жоау Фелікса з боку його рідного клубу, Бенфіки.

Після переходу в Мілан Фелікс провів за "россонері" 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 1 асистом.

Мілан Фламенго Челсі Жоау Фелікс

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