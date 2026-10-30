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МЛС перейде на систему осінь-весна

Олег Дідух — 30 жовтня 2026, 18:08
МЛС перейде на систему осінь-весна
МЛС

Північноамериканська футбольна ліга МЛС перейде на систему календаря "осінь-весна" за європейським зразком.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Зараз чемпіонати МЛС розігруються за системою весна-осінь. Перехідним стане 2027 рік. У лютому наступного року стартує скорочений сезон, в рамках якого клуби проведуть по 14 матчів у рамках регулярного чемпіонату: по 7 домашніх і виїзних матчів із суперниками по конференції. Сезон завершиться на початку травня.

А вже у липні розпочнеться перший повноцінний сезон за системою "осінь-весна". Він триватиме до травня 2028 року. Зимова перерва триватиме з середини грудня до початку лютого.

Нагадаємо, 18 жовтня голом у МЛС відзначився вінгер збірної України Геннадій Синчук, який виступає за Монреаль.

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