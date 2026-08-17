Комо намагається підписати форварда збірної Італії
Мойзе Кін
Getty Images
Нападник Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кін може продовжити кар'єру в Комо.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, Комо вже представив Фіорентині першу пропозицію щодо трансферу гравця: оренда за 5 мільйонів євро з обов'язковим викупом за 30 мільйонів.
Очікується, що цю пропозицію Фіорентина відхилить. При цьому, флорентійський клуб готовий до переговорів із Комо, вони повинні відбутися найближчими днями.
В минулому сезоні на рахунку Кіна 9 голів і 4 асисти в 33 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Контракт форварда діє до кінця червня 2029 року.
Раніше Комо здійснив невдалу спробу орендувати форварда Челсі Ліама Делапа. Нагадаємо, в сезоні-2026/27 Комо вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів.