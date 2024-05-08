Фіорентина стала першим фіналістом Ліги конференцій

Італійська Фіорентина обіграла за сумою двох зустрічей Брюгге та стала першим фіналістом Ліги конференцій сезону-2023/24. Матч-відповідь завершився з рахунком 1:1. Першими в поєдинку відзначились бельгійці. На 20 хвилині гол забив Ганс Ванакен. Мінімальна перевага Брюгге протривала аж до 85 хвилини, команди були близькі до екстратаймів, враховуючи результат першої зустрічі (3:2 на користь Фіорентини). Проте останнє слово сказали "пурпурові". Лукас Бельтран реалізував пенальті та вивів Фіорентину у фінал єврокубка. Огляд матчу

Ліга конференцій

1/2 фіналу, матч-відповідь

8 травня





Брюгге — Фіорентина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 20 Ванакен, 1:1 — 85 Бельтран (пен)

Доля іншого фіналіста турніру визначиться в протистоянні Астон Вілли та Олімпіакоса. В першому матчі греки здобули виїзну перемогу над англійцями (2:4). Матч-відповідь пройде 9 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Напередодні Боруссія Дортмунд здолала ПСЖ та вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вперше за 11 років.