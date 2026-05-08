Борнмут відсторонив гравця, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх

Борнмут відсторонив від матчів команди флангового захисника Алекса Хіменеса через підозри у розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Таким чином, Хіменес не потрапить до заявки Борнмута на матч 36 туру АПЛ проти Фулгема, який відбудеться у суботу, 9 травня (початок – о 17:00 за київським часом).

Причиною такого рішення став скандал, який спалахнув навколо Хіменеса у мережі. 15-річна англійська дівчина опублікувала скріншоти переписки з футболістом, в ході якої спортсмен запрошував її на побачення.

На запитання дівчини про те, чи не турбує Хіменеса те, що їй лише 15 років, 21-річний іспанець відповів, що йому "подобаються молоденькі дівчата". Достовірність скріншотів наразі не підтверджена, сам Хіменес ніяких коментарів не давав.