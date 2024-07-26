Фіорентина підписала лідера Монци

Півзахисник Монци Андреа Кольпані перейшов у Фіорентину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована на один сезон. В договір є опція викупу контракту гравця. За даними Transfermarkt, "фіалки" заплатять за оренду 4 млн євро.

Минулого сезону італієць відіграв 39 матчів за Монцу. На його рахунку — 8 голів та 4 асисти.

Напередодні Фіорентина підсилилась нападником збірної Італії та Ювентуса Мойзе Кіном. Трансфер обійшовся у 13 млн євро, який надалі може збільшитись ще на 5 млн євро за рахунок бонусів.