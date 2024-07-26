Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фіорентина підписала лідера Монци

Олександр Булава — 26 липня, 21:33
Фіорентина підписала лідера Монци

Півзахисник Монци Андреа Кольпані перейшов у Фіорентину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована на один сезон. В договір є опція викупу контракту гравця. За даними Transfermarkt, "фіалки" заплатять за оренду 4 млн євро.

Минулого сезону італієць відіграв 39 матчів за Монцу. На його рахунку — 8 голів та 4 асисти.

Напередодні Фіорентина підсилилась нападником збірної Італії та Ювентуса Мойзе Кіном. Трансфер обійшовся у 13 млн євро, який надалі може збільшитись ще на 5 млн євро за рахунок бонусів.

Монца Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Фіорентина

Фіорентина

Лаціо підписав футболіста Фіорентини
Фіорентина оголосила про трансфер нападника збірної Італії
Гравець збірної Італії став вільним агентом
Фіорентина вирішила придбати нападника збірної Італії та Ювентуса
Футболіст Динамо U-19 зацікавив клуби Іспанії та Італії

Останні новини