Фіорентина оголосила про трансфер нападника збірної Італії

Нападник Ювентуса та збірної Італії Мойзе Кін перейшов у Фіорентину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі трансферу не розголошуються.

За інформацією Фабріціо Романо, трансфер "фіалкам" обійшовся у 13 млн євро, який надалі може збільшитись ще на 5 млн євро за рахунок бонусів.

Кін у минулому сезоні Серії А відіграв за Ювентус у 20 поєдинках, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, влітку 2023 року туринці викупили свого вихованця в Евертона за 30 млн євро.