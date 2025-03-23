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Фіорентина визначилась з майбутнім Де Хеа

Олександр Булава — 23 березня 2025, 21:59
Фіорентина визначилась з майбутнім Де Хеа
Getty Images

Фіорентина не хоче втрачати Давіда Де Хеа, який привернув на себе увагу деяких клубів.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Фіалки" хочуть зберегти 34-річного іспанського голкіпера на наступний сезон. Клуб активує опцію продовження контракту на сезон-2025/25.

Де Хеа приєднався до Фіорентини минулого літа після однорічної відпустки. Його угода розрахована до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Давід Де Хеа зіграв у 29 матчах клубу в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи, а також дев'ять разів відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Фіорентина готова викупити контракт півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.

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