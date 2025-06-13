Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Фінляндія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч молодіжного Євро-2025

Станіслав Лисак — 13 червня 2025, 00:03
Фінляндія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч молодіжного Євро-2025
УАФ

Молодіжна збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Фінляндії в межах 2 туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.

Поєдинок відбудеться в неділю, 15 червня, на футбольній арені Кошиці в однойменному місті в Словаччині, яка приймає турнір. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.

Напередодні підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.

Збірна України U-21 Євро-2025 U-21

Збірна України U-21

Збірна України U-21 опинилася на останньому місці в групі після першого туру Євро-2025
Збірна України U-21 не втримала позитивний результат із Данією: огляд матчу Євро-2025
Тренер молодіжки назвав причини поразки на старті Євро-2025
Визначився найкращий гравець матчу молодіжного Євро-2025 між Україною та Данією
Збірна України зазнала прикрої поразки від Данії на молодіжному Євро, двічі ведучи в рахунку по ходу матчу

Останні новини