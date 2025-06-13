Фінляндія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч молодіжного Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Фінляндії в межах 2 туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.

Поєдинок відбудеться в неділю, 15 червня, на футбольній арені Кошиці в однойменному місті в Словаччині, яка приймає турнір. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.

Напередодні підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.