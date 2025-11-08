Фіналіссіму-2026 можуть перенести на іншу дату
Матч між збірними Аргентини та Іспанії в рамках Фіналіссіми-2026 можуть перенести на іншу дату.
Про це повідомляє Marca.
Матч повинен відбутися у суботу, 28 березня в Досі (Катар) на стадіоні Лусаїл. Проте існує імовірність того, що поєдинок доведеться перенести на іншу дату.
Справа в тому, що збірна Іспанії ще не гарантувала собі вихід на чемпіонат світу 2026 року та може потрапити в плейоф, який відбудеться саме наприкінці березня. Якщо іспанці не зможуть пробитися на мундіаль напряму, Фіналіссіму доведеться переносити чи взагалі скасувати.
На даний момент Іспанія із 12 очками після 4 турів лідирує у групі Е європейського відбору до ЧС-2026, випереджаючи Туреччину на 3 бали за 2 тури до фінішу групового етапу. У двох заключних матчах іспанці 15 і 18 листопада відповідно заграють із Грузією та Туреччиною.
Нагадаємо, Фіналіссіма – новостворений турнір для національних збірних, який проходить у рамках одного матчу між чемпіонами Європи та Південної Америки. Перший розіграш турніру в 2022 році завершився перемогою Аргентини над Італією.
Раніше лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що сподівається зіграти на ЧС-2026.