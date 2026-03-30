Мессі дав задню: легендарний футболіст розсмішив партнерів на тренуванні збірної Аргентини

Під час підготовки збірної Аргентини до чергових матчів увага вболівальників була прикута не лише до тактичних напрацювань, а й до кумедного епізоду за участю головної зірки команди Ліонеля Мессі.

Під час одного з тренувальних вправ легендарний аргентинець припустився помилки, яка за внутрішніми правилами команди передбачає своєрідне "покарання".

У таких ситуаціях футболісти зазвичай не шкодують одне одного, і навіть зірковий статус не рятує від жартів чи символічних санкцій.

Однак цього разу все пішло за іншим сценарієм. Родріго Де Пауль та Леандро Паредес миттєво відреагували на помилку капітана, вказавши на неї та вже готуючись до традиційної реакції. Втім, сам Мессі не розгубився і, помітивши увагу партнерів, швидко "дав задню", фактично уникнувши покарання.

Нагадаємо, раніше Мессі заявляв, що дуже хотів би зіграти на майбутньому мундіалі. Нападник зазначив, що у найгіршому випадку дивитиметься матчі в прямому ефірі, адже цей турнір є особливим для його країни.

Напередодні головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився інформацією щодо участі Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу 2026 року.