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Пробій здолав Колос-2 у першому матчі фіналу Другої ліги

Олександр Булава — 23 травня 2025, 17:19
Пробій здолав Колос-2 у першому матчі фіналу Другої ліги
ПФЛ

Відбувся перший фінальний матч Другої ліги за перше місце чемпіонату України з футболу серед команд клубів Другої ліги сезону-2024/25.

Колос-2 вдома мінімально поступився Пробію. Єдиний гол в активі Руслана Харука наприкінці першого тайму.

За тиждень команди зіграють матч-відповідь. Переможець протистояння стане чемпіоном Другої ліги та отримає пряме підвищення у класі.

Чемпіонат України – Друга ліга
Фінал, перший матч, 23 травня

Колос-2 – Пробій Городенка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 39 Харук

Нагадаємо, напередодні клуби Другої ліги звернулися до УАФ через рішення ПФЛ не замінювати Рух-2 у матчі за третє місце.

Чемпіонат України, Друга ліга Пробій Городенка Колос-2

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