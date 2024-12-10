Один із лідерів Манчестер Сіті поновив тренування напередодні матчу із Ювентусом

Два півзахисники Манчестер Сіті Філ Фоден та Матео Ковачич поновили тренування у загальній групі напередодні матчу Ліги чемпіонів із Ювентусом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔙 Phil Foden and Mateo Kovacić are both back in team training for Man City ahead of Juventus game. pic.twitter.com/DvIoPURW7l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2024

У лазареті команди продовжують перебувати Родрі, Аканджи, Стоунз, Бобб та Аке.

Поєдинок шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Ювентусом відбудеться у середу, 11 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола прокоментував кризу команди та назвав умову для покращення результатів.