Гвардіола після вильоту від Реала планує влітку продати 8 гравців

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола запланував масштабну перебудову у клубі, тож влітку він планує продати вісім гравців.

Про це повідомляє Givemesport.

За інформацією джерела, Іспанський тренер хоче позбутися Кайла Вокера, який зараз в орендований Міланом, Кевіна де Брюйне, Ілкая Гюндогана, Джека Гріліша, Едерсона, Джона Стоунза, Бернарду Сілву та Матео Ковачича.

Нагадаємо, поразка Манчестер Сіті мадридському Реалу в попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів (1:3) стала для наставника "містян" Жузепа Гвардіоли рекордною в тренерській кар'єрі.

Також зазначимо, що Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.