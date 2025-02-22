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Гвардіола після вильоту від Реала планує влітку продати 8 гравців

Олексій Мурзак — 22 лютого 2025, 22:21
Гвардіола після вильоту від Реала планує влітку продати 8 гравців
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола запланував масштабну перебудову у клубі, тож влітку він планує продати вісім гравців.

Про це повідомляє Givemesport.

За інформацією джерела, Іспанський тренер хоче позбутися Кайла Вокера, який зараз в орендований Міланом, Кевіна де Брюйне, Ілкая Гюндогана, Джека Гріліша, Едерсона, Джона Стоунза, Бернарду Сілву та Матео Ковачича.

Нагадаємо, поразка Манчестер Сіті мадридському Реалу в попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів (1:3) стала для наставника "містян" Жузепа Гвардіоли рекордною в тренерській кар'єрі.

Також зазначимо, що Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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