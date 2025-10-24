Мілан націлився на Ковачича

Мілан став головним претендентом на підписання півзахисника Манчестер Сіті та збірної Хорватії Матео Ковачича.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За даними джерела, футболіст може залишити англійський клуб уже найближчим часом, оскільки втратив місце в основному складі Пепа Гвардіоли. Переговори щодо продовження контракту між Ковачичем і Манчестер Сіті наразі призупинені, що відкрило двері для потенційних покупців.

Найбільші шанси підписати 31-річного хавбека має саме Мілан, хоча інтерес до хорвата проявляють також Астон Вілла та Вест Гем.

У поточному сезоні 2025/26 Ковачич провів лише три матчі за Манчестер Сіті у всіх турнірах, зігравши всього 37 хвилин.

