Трагічний фінал екснападника Шахтаря: грав разом із Фігу, міг стати суперзіркою, але вже 30 років прикутий до інвалідного візка

У складі збірної тоталітарної країни СРСР Сергій Щербаков став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату світу 1991 в Португалії. Збірна посіла третє місце, а Сергій забив 5 голів. Здавалося, перед нападником Шахтаря відкриваються широкі горизонти.

Щербаков вирушив на перегляд у ПСВ Ейндховен. Контракт із голландським клубом не підписав тільки тому, що наставник команди Боббі Робсон вже отримав пропозицію від португальського Спортинга і розраховував на молодого та перспективного форварда в новому клубі.

Сергій Щербаков Фото з сімейного архіву Сергія Щербакова

Сергій повернувся в Донецьк і навіть взяв участь у дебютному чемпіонаті України, після чого підписав 4-річну угоду зі Спортингом. Потроху закріпився в португальській команді, а їхній тандем із Луїшем Фігу стали називати одним із найперспективніших в Європі. Але один грудневий вечір перекреслив усе.

Боббі Робсону після низки невдач керівництво Спортинга вказало на двері. Наостанок Боббі вирішив "проставитися" перед командою. Після душевних посиденьок хлопці поверталися додому. Сергій замість того, щоб викликати таксі, сам сів за кермо. На чотирьох світлофорах проїхав на червоне світло. П'ятий світлофор став для нього фатальним. На Авеніда да Лібертад на великій швидкості зіткнувся з машиною місцевого радіожурналіста.

Сергій Щербаков Фото з сімейного архіву Сергія Щербакова

Футболіста автогеном вирізали з того, що недавно називалося автомобілем, і в шоковому стані відвезли в реанімацію. Внутрішня кровотеча завадила зробити операцію, яка могла щось змінити. У підсумку, після 15 грудня 1993 року, Щербаков жодного разу так і не встав на ноги. Висновок із цієї трагічної історії до болю простий – ніколи не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Констатую зміни в менталітеті футболістів, які відбулися за ці 30 з гаком років. Прогнозую, що навряд чи 23-річний воротар португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін після командних посиденьок в Лісабоні в нетверезому стані сів би за кермо, нахабно порушував правила та не звертав уваги на світлофори. Багатьом футболістам, які народилися в СРСР, на жаль, категорично не вистачало культури поведінки. В історії з Щербаковим це призвело до трагічного фіналу.

Сергій Щербаков Фото з сімейного архіву Сергія Щербакова

Досьє Чемпіона

Сергій Щербаков. Народився 15 серпня 1971 року. Нападник. Виступав за команди: Шахтар Донецьк (1988-92), Спортинг Лісабон, Португалія (1992-93). За збірну України зіграв 2 матчі. Чемпіон Європи-1990 (у складі юнацької збірної СРСР). Бронзовий призер і найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу 1991.

Максим Розенко, Чемпіон