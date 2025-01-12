Трансфер століття, або як Луїш Фігу змінив футбол: історія El Clásico

12 січня о 21:00 за київським часом мадридський Реал та каталонська Барселона посперечаються за Суперкубок Іспанії. Та набагато раніше в історії обох клубів сталася подія, яка назавжди змінила обличчя обох грандів.

Чемпіон продовжує публікувати матеріали до великих протистоянь у футболі, а Данило Моісеєнков звертається до випадку, який багато в чому був повчальним.

24 липня 2000 року увійшло в історію іспанського, і в цілому світового футболу: Луїш Фігу, лідер і головна зірка Барселони, один з найкращих гравців світу, був представлений мадридським Реалом. З часів "справи Ді Стефано" не було такої суперечливої битви між двома гігантами Ла Ліги.

Це була перша "бомба" від Флорентіно, який став президентом Мадрида в тому числі завдяки обіцянкам, що він уже підписав португальця. Заплутаний перехід, новаторський з юридичної точки зору тиск, шантаж і операція, яка обійшлася в 11.9 мільярдів песет, що стало світовим рекордом. "Цунамі", яке залишило Барселону знекровленою, що призвело до знаменитої свинячої голови на "Камп Ноу", і все ще зачаровує понад два десятиліття по тому... Настільки, що Netflix зняв фільм про цей трансфер, а сам Фігу досі залишається фігурою, яку обговорюють, і щодо якої сперечаються.

Космологія пояснює походження Всесвіту через теорію розширення первісного атома. Великий вибух. У сучасному мадридському Реалі, який перейшов з 20-го в 21-е століття і з песет в євро, цей атом розмовляє португальською і носить ім'я Луїш Фігу. 24 липня 2000 року його поява на "Сантьяго Бернабеу" у футболці Реала стала початком амбітної моделі, народженої в голові Флорентіно Переса, яка стала "Мадридом Галактікос". Клуб мав колекцію суперзірок: Зідан, Роналдо Назаріо, Бекхем..., блискучих майже до засліплення, але першою, "Великим вибухом", був саме Фігу.

Фото з соціальних мереж

Це був запеклий бій між Мадридом і Барселоною, найбільш "кривавий" з часів боротьби за Альфредо Ді Стефано майже п'ятьма десятиліттями раніше. "Заява про наміри" у вигляді чека на 11.9 мільярда песет (71 мільйон євро за обмінним курсом, а з урахуванням інфляції, у сьогоднішніх грошах це становило б понад 100 млн). Тож, як у Флорентіно вийшло зробити "неможливе", які наслідки мав перехід і як він власне відбувся. Про все це у сьогоднішньому матеріалі.

Вибори в Мадриді та несподіваний посередник: Пауло Футре

Щоб зрозуміти, що означав трансфер Фігу, його "зрада" в очах Барселони, треба власне повернутися до літа 2000 року. Нічого подібного навіть не можна було очікувати, але раптом і Реал, і Барселона опинилися у процесах обрання нових Президентів та їхніх Рад директорів. Хосе Луїс Нуньєс вирішив піти з президентського крісла Барси, і шлях був відкритий для його правої руки Жоана Гаспара. У Мадриді результат, здавалося, був визначений заздалегідь. У розпалі міжнародних успіхів Реала, який завоював два титули Ліги чемпіонів (особливо символічним став сьомий) за три роки, Лоренцо Санс вирішив гарантувати свою другу поспіль перемогу, призначивши дострокові вибори. До закінчення терміну його повноважень залишався ще один рік, до липня 2001 року, але він прискорив події.

"Вибори були оголошені під впливом прекрасного моменту, без жодних роздумів. Ми думали, що переможемо без зайвого галасу", – зізнався через деякий час Хуан Онієва, один з віце-президентів правління Санса.

Флорентіно Перес був аутсайдером, бізнесменом, який був близький до того, щоб скинути Рамона Мендосу роками раніше, у 1995-му, менш футбольною і балакучою фігурою, ніж Лоренсо Санс на піку своєї популярності. Тоді, не без скандалу, він не зміг перемогти. Але, як Ганнібал Лектор у "Мовчанні ягнят", Флорентіно мав план. І цей план, як не дивно, включав легенду іншого мадридського клубу, який щоправда тоді перебував далеко у не найкращому стані – Атлетіко.

Фото з соціальних мереж

Цією людиною був Пауло Футре. Флорентіно знав про його тісний контакт з Жозе Вейгою, агентом Фігу. Зірка Барселони був головним козирем Переса у боротьбі проти Санса, окрім звісно його вміння вирішувати фінансові проблеми – борг Мадрида тоді був таким, что клуб був вимушений продавати лідерів, щоб платити зарплати. Флорентіно це виправив, проте дана тема є приводов для іншого матеріалу, тож йдемо далі.

"Що може бути більш приваблививішим для сосьйос клубу, ніж титули? "Мати найкращих футболістів у світі", – наполягав Флорентіно.

Щоб досягти цього, він викликав Футре, ймовірно, через посередника Сантоса Маркеса. Коли той прибув до офісу ACS (одна з найбільших будівельних компаній світу, де Флорентіно є одним з керівників – прим. Д.М.), Футре навіть не знав його: "Він сказав мені, що йому потрібен Фігу, я подумав, що він збожеволів".

Під час тієї зустрічі Футре стало зрозуміло, що, незалежно від того, чи був він божевільним, чи розумнішим, ніж багато хто думав, Флорентіно збирався зробити все це реальністю. 1 липня все зійшлося воєдино. Великі гроші за попередньою угодою (500 мільйонів песет) і надзвичайне підвищення зарплати для Луїша, яке майже втричі збільшило б його зарплату до мільярду песет чистими (6 мільйонів євро) за сезон.

Фото з соціальних мереж

"Послуга за послугу" була пасткою, яку Флорентіно розставив для Фігу: якщо португалець відступить, штраф, який він мав би сплатити Мадриду, становив 5 мільярдів песет (30 мільйонів євро). Гроші, які Флорентіно використав би на виплату внесків усіх власників абонементів Реала за попередній сезон 1999/00, що склали майже 22 мільйони євро – виборча програма була масштабною і дорогою. Ідеальна угода для Флорентіно. Це те, що він пообіцяв після того, як 6 липня радіостанція SER розкрила цю "бомбу".

"Якщо я буду президентом Мадрида, Фігу гратиме за Мадрид. І я впевнений у тому, що кажу, тож якщо мене оберуть, а Фігу не гратиме за Мадрид, я обіцяю виплатити всім сосьйос клубу суму внеску за наступний сезон".

Лоренцо Санс відповів майже знущально: "Це все димова завіса".

Іншим пазлом в цій картині, яку збирав Флорентіно, був Жозе Вейга, всесильний агент на португальському ринку і людина, якій Фігу довіряв найбільше. Так, до Жорже Мендеша це був Вейга. "Від самого початку Жозе подобалися дорогі костюми, гарне життя, але він мусив заробляти на це, тож в молодості йому довелося емігрувати до Люксембургу", – пояснюють для AS ветерани португальської преси. Вейга продавав автомобілі, доки друзі не зв'язали його з Пінту да Кошта, всюдисущим президентом Порту. Через нього він познайомився з Жоакімом Олівейрою (братом колишнього тренера Порту Антоніо Олівейри), який запропонував йому роботу у своїй представницькій компанії. Це відкрило для нього новий світ.

У 1993 році він став незалежним агентом, і саме тоді познайомився з Фігу. Після нього в його портфоліо з'явилися Жуан Пінту, Са Пінту, Сімао та інші зірки. Це було доволі квітуче покоління для Португалії. А він був ключовою людиною. Без нього не було б "операції Фігу".

Від'їзд з Барселони та легендарний контракт

Двоє партнерів і друзів, Вейга і Футре, мали багато чого на кону, оскільки комісія була більш ніж щедрою – 850 мільйонів песет, або 5 мільйонів євро за обмінним курсом, на той час. "Вейга поїхав на Євро-2000 з пропозицією Флорентіно, там він обговорив її з Фігу, і Луїш погодився. Той, хто підписав попередню угоду з Флорентіно, був Вейга". Про це через багато років згадував Паулу Футре, безпосередній свідок. Там він спростував одну з чуток, які завжди циркулювали про угоду.

Мовляв, Фігу став жервтою угоди, яку в односторонньому порядку підписав Вейга і про яку футболіст не знав.

"Він не обманював Фігу, Луїш завжди знав, що робить Вейга", – сказав Футре. Але коли про це стало відомо, тиск на Фігу різко зріс. "Йому почали погрожувати смертю, Луїш молився, щоб Флорентіно не виграв", – згадував Паулу. "Якби він порушив домовленість, то мав би заплатити 5 мільярдів песет!".

А що ж Барселона? Нуньєс тоді головував на його останніх зборах сосьйос і сказав, що він і пальцем не поворухне, щоб дати Фігу більше грошей. "Рік тому він підписав контракт на 3.5 мільярда песет і заробляє на 38 відсотків більше, ніж наступний найбільш високооплачуваний гравець у роздягальні", – такою була заява президента клубу. "Якщо Мадрид хоче його, нехай платить".

Проте через шість днів все змінилося. Він почав відхилятися від теми, і атакував кандидатів на місце президента за їхню бездіяльність у справі Фігу: "Так само, як Флорентіно сів поговорити з Вейгою та Фігу, я не розумію, чому кандидати не зробили того ж самого. Вони могли б звузити коло переговорів, включити Фігу в них і представити свою філософію".

Фото з соціальних мереж

Сам Від'їзд був найбільш напруженим. 10 липня Фігу перериває своє мовчання в каталонській газеті Sport. Він робить це більш ніж урочисто і пафосно. "Я хочу запевнити сосьйос Барселони, що Луїш Фігу, з усією впевненістю у світі, буде на "Камп Ноу" 24 липня, щоб розпочати сезон". Після цього його прямо запитує Тоні Фрієрос, журналіст, який бере у португальця інтерв'ю. "Питання має бути прямим і вимагає категоричної відповіді: Ви підписали попередній контракт з Флорентіно Пересом?". – "Абсолютно ні", відповідає Фігу і йде далі: "Я не настільки божевільний, щоб зробити таку річ",

Але він його підписав. Новаторський контракт, який допоміг розробити Вісенте Монтес, фахівець зі спортивного права, що працював з Вейгою. "Я брав участь у розробці контракту, але до цього не було жодних подібних прецедентів, це був перший раз, коли було створено щось подібне. Які зобов'язання мали сторони, яка компенсація у разі його порушення...", – згадував він через багато років. "Ми склали його рано-вранці з Хосе Луїсом дель Вальє, юристом, який представляв інтереси Мадрида. У ЗМІ обговорювали, чи міг цей контракт між тоді ще кандидатом Флорентіно Пересом і Фігу бути незаконним? Очевидно, що він був законним. Був невеликий витік документа, і ми знаємо, що цей контракт був доставлений в Барселону до найкращих юристів Європи для аналізу...".

Чи чинився тиск, щоб зірвати підписання? В таких справах може бути все, що завгодно. Але ось відповідь самого Монтеса: "Я прийняв їх, щоб розповісти що було в контракті. Найбільше постраждав Луїс (Нуньєс), який повинен був мати величезну силу духу. Йому було нелегко". Монтес був людиною, яка передала чек Професійній футбольній лізі як агент Фігу. У договорі було вказано 10 мільярдів, але через податки сума зросла до 11.9 млрд песет. "Сума була змінена, а потім виникли проблеми з ПДВ. Існував також податковий конфлікт, тому що було багато дискусій про те, чи повинен гравець нести податкові витрати чи ні. Нас багато атакували, і через роки Верховний суд погодився з нами в цьому питанні".

Контракт, який тепер є історією футболу і має дуже високу документальну цінність, залишився в руках Монтеса. "Через конфіденційність такої операції не могло бути багато документів, була лише одна копія. Вона зберігалася у мого батька, який був великим мадридистом і помер у травні 2019 року. Треба буде подивитися, де він її зберігав...".

Ave Pérez

Флорентіно перемагає всупереч усьому 16 липня, і Луїш Фігу опиняється в пастці цього контракту. На той час він перебрався на Сардинію, одне з його улюблених місць, щоб уникнути тиску з боку преси. Але португалець був увесь на нервах. Він навіть вдарив папараці за те, що той сфотографував його сина, і це закінчилося заявою в поліцію.

"Коли за три дні до виборів він побачив, у що вляпався, погрози смерті його дітям і все, що відбувається, він почав відступати, – згадував пізніше Футре. "Він сказав Вейзі, що не поїде до Мадрида. Він мало не розплакався, коли Флорентіно виграв вибори. Ми не вірили, що Флорентіно їх виграє. Коли він виграв, Вейга плакав, і я хвилювався... Вибір був таким: Фігу в Мадрид або платити 30 мільйонів євро. Я мав їхати в Мадрид, а він був на Сардинії і не хотів нічого. Ми з Вейгою вирушили з Лісабона на Сардинію приватним літаком. Обличчя Фігу та його дружини були схожі на сумну поему".

Мадридські ж вболівальники чекали з нетерпінням. Флорентіно хотів завершити угоду офіційно як президент і не гаяв часу. У розпал виборчого похмілля він поїхав до Лісабона (Фігу, Вейга і Футре полетіли до столиці разом), щоб зв'язати все воєдино. "Фігу був наляканий через особисту ситуацію, яку він переживав", – згадував Футре, який розповів майже невідому деталь, що загубилася серед тисяч сюжетів.

"Він сказав "так", потім сказав "ні"... Врешті-решт Флорентіно сказав йому о сьомій ранку: "Луїше, чого ти хочеш?". "Я хочу Са Пінту", – відповів Фігу. Це був його близький друг, він хотів не бути самотнім у роздягальні в Мадриді. І Флорентіно пішов і запитав... "Хто такий Са Пінту?". Вони вписали це в контракт, але не було ніякої угоди з його клубом. Фігу підписав офіційний контракт з Мадридом о сьомій ранку".

Шляху назад не було, і було вирішено, що презентація Фігу відбудеться 24 липня, щоб більше не заважати виборам у Барселоні. У той великий день Фігу здається розгубленим. Він показує білосніжну футболку з номером "10" і своїм ім'ям поруч з Ді Стефано та екстатичним Флорентіно Пересом. Обличчя Фігу майже похмуре. У своїй книзі "Історії футболу" вже видатний іспанський журналіст Альфредо Реланьйо пише:

"Він серйозний, і це спочатку пояснюють тим, що зміна клубу – для нього невдача, але це не так. Його серйозність пояснюється тим, що коли він їхав на захід, в останній спробі змусити його відмовитися, хтось зателефонував йому і запевнив, що у нього є кілька фотографій його дружини в оголеному вигляді, і що він готовий передати їх. Це виявилося брехнею, фотографій не існувало, але тій людині вдалося зіпсувати йому настрій".

Подія, яку Фігу завершив на газоні "Бернабеу" фразою, що стала ударом у спину. "Мені шкода моїх товаришів по Барсі та особливо їхніх фанатів. Але так склалися обставини, і я вже відчуваю себе мадридистом". Через роки сам Фігу згадував: "Йшлося не про гроші, а про оцінку. Я повідомив Гаспару, що маю пропозиції від клубів, готових заплатити відступні, і запитав його, чи не зацікавлений він у моєму продовженні контракту. Коли вони зрозуміли, що я переходжу в Реал, було вже запізно. Я робив помилки на цьому шляху, але це було правильне рішення. Я здобув престиж, досвід і титули. Коли я побачив, що сталося з деякими гравцями Барси в наступні роки, я зрозумів, що вчинив правильно. Моя совість чиста. Я був правий".

УЄФА

Майже через 20 років після трансферу, в інтерв'ю для El Español, свою версію запропонував інший актор тієї драми – Жоан Гаспар.

"Тієї ночі, коли мене обрали президентом, найкращий гравець іспанського футболу, Фігу, поїхав до Мадрида. Це був брудний, нічний і підступний крок мого доброго друга Флорентіно Переса. Це не найкращий початок. Фігу взяв на себе основний удар. Він був зрадником. Він грав зі мною. Тієї ж ночі Фігу зателефонував мені та сказав: "Жоане, у мене є два квитки. Один до Мадрида, а другий до Барселони". Я сказав йому: "Я приїду і зустріну тебе в аеропорту". Він додав: "Мій агент підписав документ з Реалом. Якщо я не підпишу, він повинен заплатити 5 мільярдів песет. Я не збираюся це робити, але якщо ви гарантуєте мені, що Барса заплатить цю суму, я залишуся".

Також Гаспар додав: "Сам крок Флорентіно був неймовірним. Якщо він підпише Фігу – чудово, а якщо ні, то у нього буде 5 мільярдів, щоб оплатити сезонні квитки всім сосьйос. Я наполягав і сказав Фігу, що ми заплатимо цю суму. Але він попросив мене поїхати і забрати його з гарантією від банку La Caixa на цю суму. Була дванадцята година ночі! Я не міг цього зробити. Я дав йому гарантію від Барси, що ми виконаємо свої зобов'язання. Але він перейшов до Реалу".

Наслідки

Переможцем став Флорентіно. Президентське крісло, трансфер і повага футбольного світу. Хет-трик. "Ніхто не вірив Фігу. Ніхто ніколи не платив стільки за гравця. Я говорив з Фігу, я переконав його. Він був у Барселоні і, як сказав Вальдано, це було все одно, що вирвати їм серце. Я сказав йому: "Ми хочемо побудувати цей великий Реал Мадрид на тобі". Він погодився". Ось як про це підписання згадував сам Флорентіно у 2014 році в ефірі телеканалу Fox Sports.

"Це були божевільні дні!"

Так казав усе той же Флорентіно в документальному фільмі від Netflix з промовистою назвою "Справа Фігу: трансфер століття", який побачив світ у 2022 році.

Той великий Реал Мадрид був легендарним "Галактікос". Мадрид перетворився на велику неонову вивіску. А удар по Барселоні перетворився на справжній розгром. У перші два роки з Пересом Мадрид побудував прибуткову мережу рекламних контрактів з найбільшими світовими компаніями навколо іміджу Фігу, користуючись тим, що мав трохи більший відсоток, ніж 50% його іміджевих прав. З цих доходів клуб сплачував значну частину величезної зарплати португальської зірки. Барселона ніколи не намагалася отримати доступ до іміджевих прав Фігу і не отримувала жодних грошей від його рекламних угод. Флорентіно був новатором.

Гаспар же розтринькав гроші від Фігу на підписання Овермарса, Петі та Жерара. Барса переживала п'ятирічну засуху без титулів, поки Мадрид двічі брав Ла Лігу, вигравав Лігу чемпіонів і щороку привозив суперзірок, паралельно повністю вирішивши усі фінансові проблеми. Вплив дій Флорентіно був настільки високим, що Гаспар під час свого першого підписання – Жерара (оплаченого грошима з Фігу) – запевнив, що жоден футболіст не приїде на "Камп Ноу", не поступившись своїми іміджевими. Але Гаспар припустився помилки, вийшовши на ринок з мільйонами, отриманими за Фігу, і розтринькав їх на підписання гравців, які майже не принесли результатів.

Фото з соціальних мереж

Флорентіно змінив футбольну бізнес-модель і спосіб зробити великих зірок прибутковими завдяки маркетингу та рекламі. Він посилив, удосконалив і максимально використав його, розширивши вершкову галактику Зіданом, Роналдо і особливо Бекхемом – ходячим рекламним щитом на Таймс-Сквер, який у фінансовому плані став справжнім шедевром.

Але повернемося до Фігу. З того моменту, як він підписав контракт з Мадридом, фанати Барси "гострили" нігті. Незабаром стала відома очікувана дата, 20 жовтня він повернеться до Барселони. Каталонська преса вийшла зі шпальтами з обличчям португальця на фальшивій купюрі номіналом 10 мільярдів песет. Каталонці привітали його вигуками "Зрадник, зрадник!" і банерами на кшталт "Фігу Іуда".

Коли він вийшов на газон, вигуки на "Камп Ноу" були оглушливими, майже в буквальному сенсі. Вони сягали 111 децибел, що еквівалентно шуму реактивного літака, який пролітає над стадіоном, хоча й не досягали больового порогу (140 децибел). Цей показник було перевершено лише через п'ятнадцять років, коли "Камп Ноу" привітав гімн Іспанії у фіналі Кубка Короля між Барсою та Атлетіком свистом у 119 децибел.

Це був перший візит. Другим, наступного року, була знаменита ніч свинячої голови. Образ, який відтоді символізував це підписання, що все ще залишається предметом обговорень. Справжній і захопливий фільм про походження "Мадрида Галактікос", який почався з Луїша Фіґу, Флорентіно Переса і чека на 11.9 мільярдів песет.