Пішов з життя скаут Спортинга, який відкрив світу Роналду та Фігу

На 77-му році пішов з життя видатний скаут Спортинга Ауреліо Перейра.

Про це повідомляє ESPN.

Фахівець відповідав за пошук талановитої молоді у португальському клубі з 1988 року. Саме Перейра привів в академію "левів" Кріштіану Роналду, Луїша Фігу та Паулу Футре.

"Його пам'ятатимуть як одного з найвеличніших скаутів в історії Португалії та Спортингу", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Кріштіану дебютував за "зелено-білих" у 2002 році, а вже наступного року перебрався до Манчестер Юнайтед за 12,24 млн євро.

Раніше повідомлялось про смерть першого в історії Ісландії гросмейстера.