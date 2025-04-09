Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пішов з життя скаут Спортинга, який відкрив світу Роналду та Фігу

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 11:17
Пішов з життя скаут Спортинга, який відкрив світу Роналду та Фігу
Кріштіану Роналду
Instagram

На 77-му році пішов з життя видатний скаут Спортинга Ауреліо Перейра.

Про це повідомляє ESPN.

Фахівець відповідав за пошук талановитої молоді у португальському клубі з 1988 року. Саме Перейра привів в академію "левів" Кріштіану Роналду, Луїша Фігу та Паулу Футре.

"Його пам'ятатимуть як одного з найвеличніших скаутів в історії Португалії та Спортингу", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Кріштіану дебютував за "зелено-білих" у 2002 році, а вже наступного року перебрався до Манчестер Юнайтед за 12,24 млн євро.

Раніше повідомлялось про смерть першого в історії Ісландії гросмейстера.

помер Кріштіану Роналду Спортинг Фігу

Кріштіану Роналду

Дубль Роналду приніс Аль-Насру перемогу в матчі лідерів чемпіонату Саудівської Аравії
Роналду може стати власником іменитого іспанського клубу
Чотирилапий у шоці: Роналду привітався з котом перед тренуванням Аль-Насра
Анчелотті: Мбаппе має всі шанси стати легендою Реала
Мбаппе: Зрівнятись за голами з Роналду – дещо особливе

Останні новини