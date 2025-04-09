Пішов з життя скаут Спортинга, який відкрив світу Роналду та Фігу
Кріштіану Роналду
На 77-му році пішов з життя видатний скаут Спортинга Ауреліо Перейра.
Про це повідомляє ESPN.
Фахівець відповідав за пошук талановитої молоді у португальському клубі з 1988 року. Саме Перейра привів в академію "левів" Кріштіану Роналду, Луїша Фігу та Паулу Футре.
"Його пам'ятатимуть як одного з найвеличніших скаутів в історії Португалії та Спортингу", – йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, Кріштіану дебютував за "зелено-білих" у 2002 році, а вже наступного року перебрався до Манчестер Юнайтед за 12,24 млн євро.
Раніше повідомлялось про смерть першого в історії Ісландії гросмейстера.