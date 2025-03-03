Легенда Реала погрожує судом порноактрисі за поширення брехні про нього

Колишній зірковий футболіст Луїш Фігу опинився в центрі гучного скандалу. Португалець різко відреагував на заяви порноакторки Клаудії Бавель, яка в ефірі іспанського шоу De Viernes згадала його ім’я серед футболістів, із якими, за її словами, вона мала контакти.

Фігу не залишився осторонь і жорстко відповів у Твіттері.

"А що це за сміття? Вона повинна спочатку рот прополоскати, перш ніж говорити про мене! Я вживатиму юридичних заходів у зв’язку з цією наклепницькою інформацією."

Pero está basura de que va?

Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!!

Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria.

pic.twitter.com/Cq79rxYKY8 — Luís Figo (@LuisFigo) March 1, 2025

Разом із цим дописом ексгравець Барселони та Реала опублікував відеофрагмент шоу, де Бавель згадує його ім’я.

Пізніше керівництву телеканалу Yola Berrocal довелося вибачатися перед самим Фігу та прояснити ситуацію. У програмі йшла мова про те, що Бавель просто випадково зустрілася із футболістом на одному із заходів. Мова про інтим не йшла.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Клаудія Бавель викликає резонанс у футбольному світі. Раніше її підозрювали у романтичних стосунках із легендарним голкіпером Ікером Касільясом, що також спричинило хвилю обговорень в Іспанії.