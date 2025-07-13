Інфантіно – про Клубний ЧС: Почалась золота епоха футболу
Президент ФІФА Джанні Інфантіно підбив підсумки клубного чемпіонату світу напередодні фінального матчу.
Слова функціонера передає ESPN.
"Ще є питання та моменти, над якими нам слід подумати. Але на даний час все залишатиметься так, як є – наступного розіграшу також.
Я поважаю думку кожного про Клубний ЧС і маю свою. Наразі вона лише зміцнилась – це був величезний успіх. Почалась золота епоха футболу", – розповів Інфантіно.
Зазначимо, що сьогодні в американському місті Іст-Резерфорд відбудеться фінал клубного чемпіонату світу. Суперниками стануть лондонський Челсі та ПСЖ.
Представники обох команд протягом турніру неодноразово скаржились на погодні умови у США. Зокрема, Луїс Енріке, Енцо Мареска та Енцо Фернандес казали про небезпечність гри за температури повітря понад 30 градусів тепла.
На тлі цього Інфантіно пообіцяв використовувати криті стадіони на чемпіонаті світу 2026 року.