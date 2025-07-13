Інфантіно – про Клубний ЧС: Почалась золота епоха футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підбив підсумки клубного чемпіонату світу напередодні фінального матчу.

Слова функціонера передає ESPN.

"Ще є питання та моменти, над якими нам слід подумати. Але на даний час все залишатиметься так, як є – наступного розіграшу також.



Я поважаю думку кожного про Клубний ЧС і маю свою. Наразі вона лише зміцнилась – це був величезний успіх. Почалась золота епоха футболу", – розповів Інфантіно.