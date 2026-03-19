ФІФА ухвалила нові правила формування тренерських штабів жіночих команд

Міжнародна федерація футболу ухвалила нові правила, згідно з якими кожна команда на жіночих турнірах повинна мати щонайменше двох жінок на лаві запасних, причому одна з фахівчинь має бути обов'язково на посаді головного тренера або асистента.

Про це повідомляє The Athletic.

Це стосується усіх змагань від юнацького до дорослого рівня.

Відповідні правила набудуть чинності починаючи з цьогорічних жіночих чемпіонатів світу в категоріях U-17 та U-20, а також жіночого Кубку чемпіонів ФІФА і ЧС-2027, який відбудеться в Бразилії.

"Сьогодні жінок у тренерській справі просто недостатньо. Ми повинні зробити більше для прискорення змін, створюючи чіткіші шляхи, розширюючи можливості та збільшуючи видимість жінок на наших тренерських лавках. Нові правила ФІФА у поєднанні з цільовими програмами розвитку є важливою інвестицією як у нинішнє, так і в майбутнє покоління жінок-тренерів", – заявила директорка ФІФА з футболу Джилл Елліс.

