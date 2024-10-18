Ексфорвард збірної Англії: Плата за оренду будинку мені обходиться дорожче, ніж я заробляю

Колишній форвард збірної Англії Енді Керолл, який зараз грає за Бордо з четвертого дивізіону Франції, натякнув, що має досить скромну заробітну платню.

Його слова цитує Mozzartsport.

"Кілька журналістів написали, що я заробляю 3500 євро на місяць. Та ні, це не має нічого спільного з правдою. Цифра набагато менша. Не скажу скільки саме, але можу сказати, що я живу у місті, знайшов гарний будинок, тому моя зарплата в Бордо нижча від плати за оренду", – сказав він.

Керолл – вихованець Ньюкасла. У січні 2011 року Ліверпуль заплатив за нього 41 млн євро, але у складі "червоних" кар'єра в Енді не вдалася. Також грав за Вест Гем, Вест Бромвич та Редінг. На рахунку форварда 2 голи за 9 поєдинків у складі збірної Англії.

Бордо минулого сезону грав у Лізі 2, але мав серйозні фінансові проблеми. Згодом "жирондинці" втратили професійний статус і були переведені у четверту лігу.