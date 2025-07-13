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Конфлікт УЄФА та ФІФА: Чеферін повністю проігнорував матчі КЧС-2025

Олексій Погорелов — 13 липня 2025, 22:36
Конфлікт УЄФА та ФІФА: Чеферін повністю проігнорував матчі КЧС-2025
Александер Чеферін
Getty images

Президент УЄФА та віцепрезидент ФІФА Александер Чеферін зробив вигляд, ніби матчів Клубного чемпіонату світу 2025 року і не було.

Про це повідомляє The Athletic.

Представники всіх конфедерацій так чи інакше убли присутні під час проведення турніру. І тільки європейці відзначилися своєю відсутністю.

За інформацією джерела, це пов'язано із нарастаючою напругою між УЄФА та ФІФА. Європейська спілка вважає, що керівний орган світового футболу зазіхає на збільшений вплив на клубний футбол ще одним потенційним розширенням КЧС.

До того ж, УЄФА боїться, що ФІФА спробує нав'язати КЧС як альтернативу Ліги чемпіонів у статусі найпопулярнішого клубного турніру в світі.

Нагадаємо, що у фіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року зійшлися Челсі та ПСЖ.

Раніше стало відомо про вердикт УЄФА щодо виключення Крістал Пелес з числа учасників Ліги Європи наступного сезону.

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