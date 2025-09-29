Повторити за іншими: Євроліга може відсторонити ізраїльські команди після відповідного рішення УЄФА

Генеральний директор Євроліги Паулюс Мотеюнас поговорив про ймовірність відсторонення ізраїльських клубів від участі в турнірі.

Слова 44-річного литовця наводить BasketNews.

Цього тижня відбудеться засідання виконкому УЄФА, під час якого вирішуватиметься доля всіх футбольних ізраїльських команд – на тлі тиску з боку ООН вони ризикують бути відстороненими від участі в турнірах під егідою УЄФА.

За словами Мотеюнаса, рішення виконкому УЄФА матиме свій вплив на Євролігу, яка готова ухвалити таке саме рішення по відношенню до двох баскетбольних команд з Тель-Авіву, а саме Маккабі та Хапоелю.

"Це складне питання, якого ми завжди намагаємося уникати, політичні питання. Очевидно, що ми аналізуємо ситуацію по мірі її розвитку. Наша тактика і підхід до таких питань завжди полягали в тому, щоб слідувати за іншими спортивними лігами та організаціями. Ось що ми будемо робити. Ми будемо продовжувати спостерігати, стежити за ситуацією і реагувати відповідно. УЄФА – це футбол. Подивимося, як це пошириться. Але, очевидно, що коли рішення приймає така велика спортивна організація, важливо, як це сприймуть інші. Це не означає, що хтось повинен ухвалити рішення, а ми негайно його виконаємо, але як тільки інші спортивні організації почнуть реагувати, або навіть якщо УЄФА відреагує, ми поговоримо з клубами. Найважливіше, звичайно, це безпека команди, гравців і вболівальників. Це найголовніше", – сказав Мотеюнас.

Варто зазначити, що Маккабі брав участь у першому в історії сезоні Євроліги в 1958 році, а з 2000 року бере участь у кожному розіграші турніру. Маккабі також є одним із 13 акціонерів ліги і має ліцензію А.

Тим часом Хапоель дебютує в Євролізі нового сезону після перемоги в Єврокубку в кампанії-2024/25.

Нагадаємо, що комісар НБА Адам Сільвер поговорив про можливість проведення матчів європейських та американських команд у плейоф НБА.

Раніше стало відомо, коли може з'явитися "вбивця" Євроліги, яку планують створити НБА та ФІБА.