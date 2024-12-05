Про Баварію взагалі не думали: Судаков прокоментував перемогу Шахтаря над Ворсклою

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу над Ворсклою у 16-му турі Української Прем'єр-ліги, запевнивши, що про майбутній матч з Баварією у Лізі чемпіонів гравці донецького клубу не думали.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Чи вдалося зберегти сили на Баварію? Якщо чесно, взагалі не думали про це. Баварія – то наступна гра через 5 днів. Ми в першу чергу думаємо про чемпіонат України, це у нас в пріоритеті.

Розуміємо, в якому ми зараз положенні, на якому ми місці, тому нам треба наздоганяти наших лідерів. Вчора якраз вони грали між собою, втратили очки, плюс наступна гра у них так само між собою, хтось втратить очки. Тому нам в першу чергу треба набирати свої бали і перемагати у кожній грі в УПЛ.

Щодо другого тайму, та вже така гра була, трохи по рахунку. Мені здається, дві команди зупинилися. Ми мали свої моменти, але не реалізували їх і замість того, щоб забивати 4-й м’яч, ми пропустили і дали опоненту можливість повірити в себе", – сказав Судаков.

Після 16 турів Шахтар посідає третю сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки. Ворскла, у свою чергу, залишилась на 11 місці із 16 заліковими балами.

Нагадаємо, поєдинок Баварія – Шахтар відбудеться у вівторок, 10 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.