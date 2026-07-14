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Від Роббі Вільямса до iShowSpeed: ФІФА назвала зірок церемонії закриття ЧС-2026

Микола Літвінов — 14 липня 2026, 22:17
Від Роббі Вільямса до iShowSpeed: ФІФА назвала зірок церемонії закриття ЧС-2026
Getty Images

ФІФА назвала запрошених зірок, які візьмуть участь у церемонії закриття чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Marca.

Захід презентує володарка премій "Еммі", "Греммі" та "Оскар" – американська співачка та акторка Дженніфер Хадсон. У її програмі глядачі почують національний гімн Сполучених Штатів Америки.

Також під час церемонії виступатимуть італійська виконавиця Лаура Паузіні, американська артистка та танцювальниця Ніколь Шерзінгер, англійський співак Роббі Вільямс, актор Том Круз і блогер та інтернет-стример iShowSpeed.

Як зазначається, список запрошених учасник ще буде поповнюватися.

Сама подія відбудеться за 90 хвилин до початку фіналу цьогорічної світової першості, тобто 19 липня о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Франція зустрінеться з Іспанією в півфіналі мундіалю на шляху до можливості поборотися за титул чемпіона світу. "Чемпіон" проводить онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

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