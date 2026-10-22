ФІФА оголосила, де й коли відбудуться вирішальні матчі Міжконтинентального Кубку

ФІФА визначила дати та стадіони трьох заключних поєдинків Міжконтинентального Кубку 2026 року.

Усі матчі пройдуть у Катарі в грудні, інформує сторінка організації.

Three big FIFA events coming up in December 2026 ⚽️📆 https://t.co/yDHis3vKId — FIFA (@FIFAcom) October 22, 2026

9 грудня на стадіоні Jassim bin Hamad у Досі відбудеться "Дербі Америк": переможець Кубку Лібертадорес зіграє з мексиканською Толукoю.

Через три дні переможець цієї пари зустрінеться з південноафриканським Мамелоді Сандаунз у матчі за Кубок виклику.

Фінал запланований на 16 грудня. На стадіоні Ahmad bin Ali в Аль-Райяні чинний переможець турніру ПСЖ зіграє з володарем Кубку виклику.

Напередодні УЄФА опублікувала символічну команду 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.