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ФІФА оголосила, де й коли відбудуться вирішальні матчі Міжконтинентального Кубку

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 22:21
ФІФА оголосила, де й коли відбудуться вирішальні матчі Міжконтинентального Кубку
FIFA

ФІФА визначила дати та стадіони трьох заключних поєдинків Міжконтинентального Кубку 2026 року.

Усі матчі пройдуть у Катарі в грудні, інформує сторінка організації. 

9 грудня на стадіоні Jassim bin Hamad у Досі відбудеться "Дербі Америк": переможець Кубку Лібертадорес зіграє з мексиканською Толукoю.

Через три дні переможець цієї пари зустрінеться з південноафриканським Мамелоді Сандаунз у матчі за Кубок виклику.

Фінал запланований на 16 грудня. На стадіоні Ahmad bin Ali в Аль-Райяні чинний переможець турніру ПСЖ зіграє з володарем Кубку виклику.

Напередодні УЄФА опублікувала символічну команду 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

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