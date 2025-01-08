Заклеїв номери, щоб не оштрафували: Тимощук зганьбився у центрі Пітера

Колишній капітан збірної України з футболу та нинішній тренер Зеніта Анатолій Тимощук опинився в епіцентрі чергового скандалу.

В соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на ексфутболіста, прикриває реєстраційні номери свого Porsche Panamera.

Цікаво, що цифри на номерних знаках співпадають із символічним ігровим номером Тимощука – 44. Інцидент стався в центрі Санкт-Петербурга біля популярного ресторану "Сад", співвласником якого є наставник Зеніта Сергій Семак. Ймовірно, колишній футболіст не захотів платити за паркування та залишив автомобіль біля світлофора.

За даними очевидців, автомобіль застраховано на його дружину, тож, щоб уникнути автоматичного штрафу за неправильну парковку, Тимощук вирішив заклеїти номери.

Після появи відео в соцмережах навіть користувачі з Росії вибухнули хвилею критики. Багато хто засудив поведінку Тимощука, вважаючи, що така хитрість є негідною для людини з його статусом.

Нагадаємо, Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі Зеніта з 2017 року.

Раніше ексфутболіст збірної України віддав свою футболку на аукціон на підтримку Курщини.

Нещодавно Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив заяву Тимощука, яку зрадник зробив під час судового засідання стосовно санкцій з боку УАФ.