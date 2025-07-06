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Феєнорд запропонував російському клубу 15 млн євро за нападника

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 13:07
Феєнорд запропонував російському клубу 15 млн євро за нападника
Робін ван Персі
Getty images

Один з лідерів чемпіонату Нідерландів Феєнорд запропонував московському Спартаку 15 мільйонів євро за нападника Манферда Угальде.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Втім, представник країни терористів відповів роттердамцям відмовою, оскільки бажає отримати за свого гравця більше.

Минулого сезону Угальде зіграв 36 матчів, в яких відзначився 18 голами та віддав шість результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює костариканця у 15 мільйонів євро.

Раніше Аякс відмовився від ідеї трансферу вірменського футболіста через його гру за російський Краснодар.

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