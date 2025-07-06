Феєнорд запропонував російському клубу 15 млн євро за нападника

Один з лідерів чемпіонату Нідерландів Феєнорд запропонував московському Спартаку 15 мільйонів євро за нападника Манферда Угальде.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Втім, представник країни терористів відповів роттердамцям відмовою, оскільки бажає отримати за свого гравця більше.

🚨🇨🇷 Spartak Moscow rejected Feyenoord’s first bid for Ugalde worth €15m package.



Player and his entourage keen on the move back to European football with new round of talks expected in next 48 hours.



Personal terms won’t be an issue with more clubs interested in the striker. pic.twitter.com/yIst7ESzAh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

Минулого сезону Угальде зіграв 36 матчів, в яких відзначився 18 голами та віддав шість результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює костариканця у 15 мільйонів євро.

Раніше Аякс відмовився від ідеї трансферу вірменського футболіста через його гру за російський Краснодар.