Два футболісти збірної України потрапили до десятки найкращих гравців за межами п'яти найсильніших ліг

Гравець Шахтаря Георгій Судаков та гравець Полісся Олександр Назаренко потрапили до десятки найкращих гравців сезону за межами Топ-5 ліг за версією статистичного порталу SofaScore.

SofaScore опублікував в своєму аккаунті в соцмережі X гравців із найвищим рейтингом.

Відзначимо, що Судаков розташувався на другому місці із рейтингом від сайту 8,23. Назаренко замкнув десятку найкращих із рейтингом 7,83.

Лідером став гравець ПСВ Джоуї Верман. Сайт SofaScore дав йому рейтинг 8,29.

Перша десятка рейтингу май такий вигляд:

SofaScore

Цього сезону Судаков забив 7 голів за Шахтар і віддав 2 гольові передачі.

Назаренко 11 жовтня дебютував за збірну України у матчі проти Грузії на 85 хвилині. На його рахунку 7 голів та 5 гольових передач у всіх турнірах.