У Саудівській Аравії прагнуть підписати лідера Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш отримав пропозицію щодо переходу в Саудівській Аль-Хіляль.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Саудити прагнуть за будь-яку ціну підписати португальця та запропонували йому дуже велику зарплатню та контракт до 2028 року.

#AlHilal are pushing to try to sign Bruno #Fernandes from #ManchesterUnited. The Saudi Club have submitted a huge salary for a contract until 2028 to convince #MUFC’s captain as revealed last week. #transfers #mutd https://t.co/f19oeYJ0dS — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2025

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед в разі продажу свого найкращого гравця року зможе отримати близько 100 мільйонів фунтів. Але при цьому зазначається, що "червоні дияволи" не збираються розставатися з Бруно.

Минулого літа МЮ та Фернандеш продовжили контракт, який розрахований до літа 2027 року.

Після поразки у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема Бруно чесно заявив, що буде готовий залишити Манчестер Юнайтед, якщо цього захоче сам клуб, та якщо це допоможе з перебудовою складу команди Рубена Аморіма.

У нинішньому сезоні Фернандеш провів за МЮ 57 матчів, забив 19 голів та віддав 20 асистів у всіх турнірах.