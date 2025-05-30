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У Саудівській Аравії прагнуть підписати лідера Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 30 травня 2025, 09:05
У Саудівській Аравії прагнуть підписати лідера Манчестер Юнайтед
Getty Images

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш отримав пропозицію щодо переходу в Саудівській Аль-Хіляль.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Саудити прагнуть за будь-яку ціну підписати португальця та запропонували йому дуже велику зарплатню та контракт до 2028 року.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед в разі продажу свого найкращого гравця року зможе отримати близько 100 мільйонів фунтів. Але при цьому зазначається, що "червоні дияволи" не збираються розставатися з Бруно.

Минулого літа МЮ та Фернандеш продовжили контракт, який розрахований до літа 2027 року.

Після поразки у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема Бруно чесно заявив, що буде готовий залишити Манчестер Юнайтед, якщо цього захоче сам клуб, та якщо це допоможе з перебудовою складу команди Рубена Аморіма.

У нинішньому сезоні Фернандеш провів за МЮ 57 матчів, забив 19 голів та віддав 20 асистів у всіх турнірах.

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