Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відхилив пропозицію із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, щедру з фінансової точки зору пропозицію хавбеку збірної Португалії зробив Аль-Хіляль. Проте Фернандеш її відхилив, оскільки хоче продовжити кар’єру на найвищому рівні в Європі.

За інформацією Goal.com, той факт, що Фернандеш відхилив пропозицію із Саудівської Аравії, ще не означає, що він продовжить кар’єру в Манчестер Юнайтед. Він може перейти в інший європейський клуб, 30-річним португальцем цікавляться Баварія та Реал.

Чинний контракт Фернандеша із Манчестер Юнайтед діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість гравця оцінюється в 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку португальця 19 голів і 19 асистів у 57 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.